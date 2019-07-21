Beş yıldızlı doğa kampı
KAYSERİ (AA) – Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi doğa kampları, misafirlerine beş yıldızlı hizmet sunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen ve Sarımsaklı Barajı kıyısındaki ormanlık alanda oluşturulan doğa kamplarına katılan aliler bir gün de olsa şehrin yoğunluğundan kurtulup, güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı buluyor.
Kamp alanına servislerle ulaştırılan misafirler burada kendileri için ayrılan çadırlara eşyalarını yerleştirdikten sonra alanda oluşturulan 11 farklı oyun parkurunda aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.
Baraj gölü kenarında yenilen akşam yemeğinin ardından Spor AŞ personeli tarafından hazırlanan oyunlara dahil edilen konuklara kamp ateşi başında canlı müzik dinletisi ve şarkı yarışmaları gibi aktiviteler de sunuluyor.
Etkinliklerden sonra geceyi çadırlarda geçiren katılımcılar, sabah erken saatte "Hababam Sınıfı Tatilde" filminde "Badi Ekrem" karakteriyle rol alan Şener Şen'in "İnek obası, uyan" repliği eşliğinde uyandırılıyor.
Konuklar 4 kilometrelik vadi yürüyüşünün ardından kamp alanında kahvaltı yapıp, servislerle kent merkezine ulaştırılıyor.
Her hafta sonu 250 kişinin misafir edildiği doğa kampına katılanlara modern çadırlarda kaliteli malzemelerle konforlu konaklama imkanı sunuluyor.
– "İş hayatının stresinden, yorgunluktan uzaklaşıyorlar"
Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, AA muhabirine, kurum olarak yıl boyunca birçok etkinliğe imza attıklarını, yaz dönemlerinde doğa kampları ile Kayseri halkına hizmet verdiklerini söyledi.
Baraj gölü kıyısındaki ormanlığı korunaklı hale getirerek kamp alanına dönüştürdüklerini belirten Somtaş, "Her hafta sonu 250 misafirimizi burada çadırlarda ağırlıyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Bu yıl 12 haftalık periyotta 3 bin, 3 bin 500 kişi ağırlamayı hedefliyoruz. En büyük gücümüz sosyal medya. Biz rezervasyona çıktığımızda 2 gün içinde çadırlarımız doluyor." dedi.
Herkesin çadırı, kamp malzemesi olmayabildiğini, bunu gözeterek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir alan oluşturduğunu dile getiren Somtaş, şunları kaydetti:
"Çadırlarımız burada sabit kurulu durumda. Misafirlerimize şişme yatağını veriyoruz, uyku tulumlarını veriyoruz. Aslında misafirlerimiz geliyor, buraya sadece yerleşiyor. Biz bunu çok cuzi ücretle yapıyoruz. Kar amacı gütmeden maliyetinin bile altında diyebiliriz. Saat 16.00'da oyun alanlarımızı açıyoruz. 11 farklı parkurumuz var. Orada aileler çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirdikten sonra 19.00 gibi akşam yemeğine alıyoruz. Yemekten sonra gece 24.00'e kadar çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bilgi yarışmaları, aileler arası şarkı yarışmaları, canlı müzik dinletisi, konuklar gönüllerince eğleniyor. Misafirlerimiz biraz olsun hayatın monotonluğundan, iş hayatının vermiş olduğu stresten, yorgunluktan uzaklaşıyorlar, dinlenme fırsatı buluyorlar. Biz de aracılık etmiş oluyoruz."
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