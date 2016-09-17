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Beşiktaş ilk deplasman galibiyeti peşinde

17 Eylül 2016 Cumartesi, 12:55
Beşiktaş ilk deplasman galibiyeti peşinde

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İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’a konuk olacak.

Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor’u 4-1, Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini mağlup ederek, 5. haftada Galatasaray ile yapacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.

Beşiktaş’ı konuk edecek Akhisar Belediyespor ise taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor’u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor’a konuk olduğu mücadelede de sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yarın saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Muhabir: Ercan Doğan

spor

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