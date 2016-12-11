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Beşiktaş patlamasında yaralananlar hastanelere taşındı

Beşiktaş’ta çevik kuvvete karşın düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine fazla sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fak.

11 Aralık 2016 Pazar, 02:51
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Beşiktaş’ta çevik kuvvete karşın düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine fazla sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bir takım özel hastanelere götürüldü.

Arasında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Patlamada yaralanan bazı polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç – Emrah Kuş – Harun Basat – Murat Horoz – Murat Solak – Oğuzcan Yazar – Sadık Kahraman

Beşiktaş patlamasında pikaplarla Taşındı yaralılar

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