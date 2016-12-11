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Beşiktaşda patlama anı kamerada

Edinilen birincil bilgilere kadar, Beşiktaş-Bursaspor maçı peşinde statta görevli çevik kuvvet otobüsünün yakınında patlama meydana geldi.

11 Aralık 2016 Pazar, 01:50
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Edinilen birincil bilgilere kadar, Beşiktaş-Bursaspor maçı peşinde statta görevli çevik kuvvet otobüsünün yakınında patlama meydana geldi. Olay yerine fazla sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada birincil belirlemelere göre 20’yi aşkın kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Patlama sonrası birincil gelen görüntülerde patlama anı kameralar yansıdı

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