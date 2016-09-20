Beşiktaş'ta derbi mesaisi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İSTANBUL (AA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, derbi maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 4 minyatür kale şeklindeki oyunların ardından kanat organizasyonları ve şut çalışan siyah-beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç oynadı.
Tolgay Arslan’ın kaşı açıldı
Dar alandaki çift kale maç sırasında antrenör Tamer Tuna ile çarpışan Tolgay Arslan’ın kaşı açıldı.
Tolgay, turuncu takımda oynayan Tamer Tuna’nın dirseğinin yüzüne gelmesi sonrası yerde kaldı. İlk müdahalesi saha içinde gerçekleştirilen Tolgay, antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.
Oyunculara doping kontrolü
Beşiktaş’ta UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşma öncesinde 10 oyuncu rutin şeklinde yapılan doping kontrolüne girdi.
UEFA’dan gelen yetkililerin belirlenen 10 futbolcuya doping kontrolü yaptığı öğrenildi.
Muhabir: Ercan Doğan