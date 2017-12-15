Beşiktaş’ta evleri olmayan aile, arabada yaşıyor
1,5 aydır kendilerine ait araçta kalan aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Anne Ayla Atay, “ Benim çocuğum televizyon istiyor. Anne bana çizgi film aç diyor. Benim boynum bükülüyor” dedi.
Beşiktaş’ta evlerinin kirasını ödeyemediği için dışarıda kalan aile, çareyi kendilerine ait otomobilde kalmakta buldu. Ortaköy, Gültekin sokak üzerinde 1,5 aydır yaşayan Atay ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 3 çocuklu Atay ailesinin 2 çocuğuna komşuları bakarken, en ufak çocukları olan 2,5 yaşındaki Elay Atay ise anne ve babasıyla birlikte arabada kalıyor.
Ailevi sorunlardan dolayı araçta kaldıklarını belirten baba Murat Atay, “ Kirayı veremedik. 1,5 aydır arabada kalıyoruz. Bakanlığa gittik. Birçok yere gittik ama bizi ne arayan var ne de soran. Böyle dışarıdayız” dedi.
“Çaresiziz, yardım istiyoruz”
Çocuklarının artık üşümesini istemeyen anne Ayla Atay, “Çocuklarım üşüyor. Sıcak yuva istiyor. Hiçbir şekilde özel isteklerimizi karşılayamıyoruz. Böyle perişan yaşamaya çalışıyoruz. 3 tane çocuğumuz var. En küçüğü bizimle kalıyor. Diğerlerini komşularım burada kalmasın diye götürdü. Öksürmeye başladı. Çaresiziz, yardım istiyoruz. Bize de yardım etsinler. Çocuğum için sıcak bir yuva. El uzatsınlar bize. Başka hiç bir şey istemiyorum. Bu çocuğum üşüyor. Bize diyor ki neden ağlıyorsunuz. Biz neden burada kalıyoruz. Bunların da yüzü gülsün. Benim de sıcak bir yuvam olsun. Çocuklarımın üşümesini istemiyorum. Onlar da sıcak bir yuvaya kavuşsun” dedi.
“1,5 aydır da arabada kalıyoruz”
Çocuğunun çizgi film izlemek istediğini belirten Anne Atay, “Benim çocuğum televizyon istiyor. Anne bana çizgi film aç diyor. Benim boynum bükülüyor. Üşüyorum diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. 1,5 aydır da arabada kalıyoruz” şeklinde konuştu.
Selim Bayraktar
-
Çandır Fasulyesi Şenliği Konyaaltı’nda
-
5 yaşında 10 ameliyat geçirdi
-
Başkan Tuna’dan Ankaralılara ulaşım müjdesi
-
Çorum tabelası sosyal medyayı salladı!
-
Kanal üzerine asılı kaldı
-
Uludağ’da sezon açıldı, pistler boş kaldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.