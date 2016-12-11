Beşiktaşta patlama

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’den data aldı.

Bakan Asilzade: İstanbul’daki saldırıda 20 zarar görmüş var

İçişleri Bakanı Süleyman Asilzade TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili, “Saldırının hedefi Çevik Zorlama polisleri oldu. Bombalı bir vasıta olduğu değerlendiriliyor. 20’ye yakın yaralımız var. Şehit sayısı konusunda bilgimiz değil” biçiminde konuştu.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında birincil belirlemelere göre bombalı araçla hücum düzenlendi. Olayda 20 kişinin yaralandığı öğrenilirken, durum yerine fazla sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

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ayrıntılar geliyor….