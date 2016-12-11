Beşiktaştaki saldırıya ilişkin 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Savcıların durum yerine gitgide artar.