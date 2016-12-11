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Beşiktaştaki saldırıya ilişkin 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Savcıların durum yerine gitgide artar.

11 Aralık 2016 Pazar, 00:49
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Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Savcıların durum yerine gitgide artarak incelemelerde bulunduğu öğrenilirken, saldırıya yönelik soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu kadar yürütüleceği belirtildi. 

Başak Akbulut

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