Beşiktaş'taki terör saldırısı

NİĞDE (AA) – Niğde il Emniyet Müdürlüğünce, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurları için mevlit okutuldu.

Tarihi Sungurbey Camisi’nde cuma namazı öncesinde okutulan mevlide şehit alileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit öncesi cami girişinde çikolata ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Beşiktaş’taki terör saldırısının 40. günü nedeniyle mevlit okuttuklarını ifade etti.

Milletin huzuru, devletin bekası için şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Kurt, “Tüm polis teşkilatının vatan, millet, bayrak uğruna hazır olduğunun bilinmesini isterim. Hiçbir şekilde bu terör olayları milletimizi ve polis teşkilatını azminden, mücadele gücünden vazgeçirmiyor. Biz aynı kararlılıkla, mücadele azmimizi arttırarak bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Programın ardından polisevinde şehit ailelerine yemek verildi.