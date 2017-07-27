“Beslan katliamı”nı unutturmamak için pedal çeviriyorlar

YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Rusya’nın Kuzey Osetya Bölgesi’ndeki Beslan kentinde 13 yıl önce yaşanan ve çoğunluğu çocuk yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına dikkati çekmek isteyen 8 Osetyalı genç, 40 günde yaklaşık bin 500 kilometre pedal çevirerek Yozgat’a ulaştı.

Beslan katliamını unutturmamak için bisikletleriyle Osetya’dan yola çıkan 8 genç, bin 500 kilometre pedal basıp soydaşlarının yaşadığı Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyüne 40 günde geldi.

Beslan’da hayatını kaybedenler anısına çeşme yapmak için köyde çalışmalara başlayan gençler, köydeki bazı evlerin duvarlarına da Osetya’yı anlatan resimler çizdi.

Osetyalı gençlerden Atsamaz Dawyrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde Beslan için ağaç dikildiğini duyunca bu çalışmanın çok hoşuna gittiğini belirtti.

Kendisinin de Beslan katliamında hayatını kaybedenler için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Dawyrat, “Çeşme yapıp, resimler çiziyoruz. Bisikletle 40 günde geldik, ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık ama bu sıkıntılar umurumuzda olmadı. Beslan’da ölen çocuklar anısına biz de elimizi taşın altına koyalım istedik.” diye konuştu.

Terörün dünyanın her yerinde aynı olduğunu vurgulayan gençlerden Albert Togoyti de Beslan katliamının unutulmaması için bisikletle Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Osetyalı gençlere Samsun’da katılan Abdullah İlçin ise kendisinin de Oset olduğunu aktararak, “Arkadaşlarla yaklaşık 400 kilometre yol yapıp Poyrazlı köyüne geldik. Amacımız Beslan kentinde yapılan katliamı unutturmamak.” dedi.

Köy halkından Esat Dinç de nisan ayında Beslan katliamında hayatını kaybedenlerin anısına hatıra ormanı oluşturduklarını kaydetti.

Osetyalı gençlerin de bunu duyduğunu anlatan Dinç, “Bu gençler de ‘Bizler de bir şeyler yapalım’ düşüncesiyle Osetya’dan bisikletle yola çıkıp köyümüze geldiler. Hatıra ormanı içerisine kendileri bir anıt çeşme yapmak için çalışmalara başladı. Bazı evlerin duvarlarına da çeşitli resimler çiziyorlar.” ifadelerini kullandı.

Köy halkından Bilge Timur ise Osetyalı gençleri köylerinde görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

– Beslan katliamı

Beslan’da 1 Eylül 2004’te bir okulda yaşanan terör saldırısında binden fazla öğrenci, veli ve öğretmen okulda teröristler tarafından rehin almış, baskın 3 gün sonra teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan uzun süreli çatışma ile sonlanmıştı.

Olayda, aralarında bazı güvenlik güvenlik güçlerinin yanı sıra rehin alınan çoğunluğu çocuk yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmişti.