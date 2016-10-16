Beton zeminden milli formaya

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Yunus Emre İlköğretim Okulu bahçesindeki beton zeminde basketbol oynarken keşfedilip kısa zamanda önemli başarılar elde ederek 14 yaş altı yıldız milli takımına kadar seçilen Şevval Atlı, Galatasaray Kadın Takımı’nın başarılı oyuncusu Işıl Alben gibi başarılı bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

İlkokul 3. sınıfta teneffüslerde ve okul çıkışlarında basketbol oynarken keşfedilen ve kısa sürede milli formayı giymeyi başaran 1,81 metre boyundaki genç forvet, daha önce 2 kez seçildiği milli takım kampına kasım ayında gerçekleştirilecek çalışmalara bir kez daha davet edildi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katılan Kadın Basketbol Takımı için çekilen reklam filminde de oynayan 14 yaşındaki Şevval, milli formayı giyeceği günü iple çekiyor.

Şevval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbola çok meraklı olduğunu ve ilk başlarda okulda kendi kendine oynamaya başladığını söyledi.

Milli formayı tekrar giyeceği için çok sevinçli olduğunu, önce Yozgat’ı sonra da Türkiye’yi büyük bir gururla temsil edeceğini dile getiren Şevval, “İleride Işıl Alben gibi bir basketbolcu olmayı hedefliyorum. Benim gibi olan arkadaşlara da iyi bir örnek olmak istiyorum. Sorgun gibi küçük bir ilçeden milli takıma kadar seçildim. Bunu ben başardım herkes başarabilir. Hedefler doğrultusunda ilerlendiğinde yapılamayacak bir şey yok.” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Ferhat Erdem tarafından 5 yıl önce keşfedildiğini aktaran Şevval, şöyle konuştu:

“Hocam beni görmüş ve beğenmiş. Boyumun uzunluğu, ellerimin, kollarımın basketbola uygunluğunu bana anlattı. Ben de babamla irtibata geçmesini söyledim. Babamla irtibata geçti. İlk önce Sorgun’da ’12 Dev Adam Basketbol Okulları’na başladım. Orada 6 yıldır basketbol oynuyorum. Geçen yıl potanın perileri reklam filminde oynadım. Sonra yıldız milli takım kamplarına gittim. Bu yıl kasım ayında yine gideceğim.”

– “15 yıla damgasını vuracak potansiyeli var”

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Ferhat Erdem ise 2005-2011 yılları arasında kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, emekli olduktan sonra da il genelinde ve ilçelerde yapılan salonları sürekli gezdiğini dile getirdi.

Bu geziler sırasında Sorgun ilçesinde Şevval’i gördüğünü aktaran Erdem, şunları kaydetti:

“Farklı olduğu belliydi. Yanıma çağırıp babasını, annesini sordum. Babasıyla tanıştık. Şevval’le tanıştık ve basketbol antrenmanlarına başladık. Böyle bir değerin dışarıda kalmasını istemedim. İlk başlarda milli takım falan olacağını hiç düşünmedik. Sonra kızımız bizim beklentilerimizin çok üzerine çıktı. İlk önce okulunun sonra ilçenin daha sonra da ilimizin örnek oyuncusu oldu. Ülkemizde basketbol sporunda 15 yıla damgasını vuracak potansiyeli var.”

Erdem, Şevval’in geçen yıl biri Samsun diğeri Ankara’da olmak üzere iki kere milli takım kamplarına katıldığını ve milli serüvenin böylelikle başladığını da ifade etti.