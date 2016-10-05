Beyaz saçlar için soğan kürü tarifi

Yapılan bilimsel araştırmalar, saç beyazlamasının, saç diplerinde Hidrojen peroksitin birikmesiyle meydana geldiğini gösteriyor. Bu birikim de katalaz enziminin azalması sonucunda gerçekleşir. Soğan suyu ise katalaz enziminince epeyce zengindir ve yüzyıllardır saç beyazlaması için doğal tedavi yöntemlerinin içerisinde yer alır. Soğan suyu katalaz üretimini artırır ve saçların beyazlamasını da engeller.

İngiltere Bradford Üniversitesinde yapılan bir bilimsel çalışmada, soğanın katalaz enzimi içeriği sayesinde, saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığı tespit edildi. Keza soğanın saça uygulanmasıyla birlikte saçlarınızın dinç uzaması da desteklenmiş olur.

Soğan suyu, ak saçlı saçların doğal rengine dönmesinde çok etkilidir. Saç köklerini besler, saç köklerindeki mikropları ve parazitleri öldürerek saç derisi bakımını yapar. Soğan, sulfur içeriği bir uçtan bir uca saç derisindeki iltihabik sorunlar ve mantar gibi saç sorunlarını çare etmeye de yardımcı olur.

Soğan suyu hazırlama yöntemleri

1) Meyve sıkacağı yararlanma

Soğanı ortadan ikiye kesip portakal sıkar gibi soğan suyunu çıkarabilirsiniz. Yoksa soğanı dilimleyip katı meyve sıkacağında suyunu çıkarabilirsiniz.

2) Blender veya rondo yöntemi

Soğanları üç dört parçaya bölüp blenderdan ya da rondodan geçirin. Ardındaki posayı süzgeçten geçirip suyunu çıkarın.

3) Rende

Evde katı meyve sıkacağı, blender ya da rondo yahut, soğanı ortadan kesip rendeden geçirip posasını çıkarın, sonradan süzgeçten geçirin ve suyunu çıkarın.

Soğan suyu doğal bir başvuru olsa da saçlarınıza soğan suyu sürmeden önce boyun bölgesi gibi minik bir alanda alerji testi yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani soğan suyunu boynunuza sürün ola ki kızarma, yanma gibi belirtiler yahut soğanı saç diplerine sürebilirsiniz.

Soğan suyu saç beyazlatmasını gidermek için nasıl kullanılır?

Yukarıda bildirdiğimiz yöntemlerden biriyle soğanın suyunu çıkarın. Bu suya pamuk batırıp soğan suyunu saç diplerine ve saçlarınıza sürün. Uyguladığınız soğan suyunu 30 dakika ile 1 saat aralarında saç diplerinizde bekletebilirsiniz. Uygulamadan belirli netice almak için haftada 3 kez soğan kürüne devam etmelidir.