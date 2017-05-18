Beypazarı Askerlik Şube Başkanlığına Eroğlu atandı
18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:55
ANKARA (AA )- Beypazarı Askerlik Şube Başkanlığına hukukçu asteğmen Hüseyin Eroğlu atandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Askerlik Şube Başkanının görevden ihraç edilmesi sonrasında boş bulunan bu göreve atama yapıldı.
Beypazarı Askerlik Şube Başkanlığına Hukukçu Asteğmen Hüseyin Eroğlu, getirildi.
366 dönem yedek subay olarak vatani görevini ifa eden Eroğlu, 9 ay Beypazarı Askerlik şube başkanlığı görevinde bulunacak.
Beypazarı Askerlik Şube Başkanlığına Beypazarı’nın yanı sıra Ayaş, Güdül ve Nallıhan ilçeleri bağlı.