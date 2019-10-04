Beypazarı Belediyesi bütçesi kabul edildi
ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi Meclis Toplantısında 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yönetimindeki meclis toplantısında 2020 yılı Mali Bütçesi görüşüldü.
78 milyon 500 bin liralık 2020 bütçe oy birliği ile kabul edildi.
Toplantının ardından meclis üyeleri, çalışmaları süren Hıdırlık Tepesi ve belediye bahçesinde incelemede bulundu, inşaatlar hakkında bilgi aldı.
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