Beypazarı Belediye'sinden borç yapılandırma uyarısı

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilgili kanun kapsamında vatandaşları uyardı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Borçların 6 aydan 18 aya kadar taksitlendirilebileceğini ve gecikme faizi ile gecikme zammının da alınmadığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

“Beypazarı Belediyesine borcu bulunan vatandaşlarımıza 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile birçok kolaylık sağlanmaktadır. Bu kanun ile vatandaşlarımızın, ödeme vadesi 30 Haziran 2016 tarihi ve öncesine ait birikmiş borçları yeniden yapılandırılmakta, gecikme zammı ile gecikme faizi yükünden kurtulmakta ve borçlarını 6 ve 8 aya varan vadelere kadar taksitlendirme imkanı gibi birçok kolaylığı ve fırsatı beraberinde getirmektedir. Beypazarılı vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmeleri için 31 Ekim’e kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Takip Servisine başvurmaları gerekmektedir.”

Öte yandan, belediyenin dükkanlarında kirada oturanların, belediyeye kira borcu bulunan kira bedellerinin ve gecikmiş borçların bu kanun kapsamının dışında olduğu belirtildi.