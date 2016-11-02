Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Gencer'den Ekici'ye ziyaret

ANKARA (AA) – Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici’yi ziyarette etti.

Gencer, ziyaretinde yaptığı konuşmada, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün her zaman destekçileri olacağını bildirdi.

Yıllardır ekimi yapılan ve ilçeyle özdeşleşen havuca tescilli coğrafi işaret alınması yönündeki girişimlerin kendilerini memnun ettiğini anlatan Gencer, “Bu işin takipçisi olacağız ve bu yolda sizleri yalnız bırakmayacağız. Türkiye havuç üretiminde önemli bir nokta olan ve Türkiye havuç üretiminin yüzde 45’inin üretildiği Beypazarı’nda havuca coğrafi patent çoktan alınmış olmalıydı.” diye konuştu.

Ekici de Gencer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.