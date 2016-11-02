Ana Sayfa   >   Genel   >   Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Gencer'den Ekici'ye ziyaret

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Gencer'den Ekici'ye ziyaret

02 Kasım 2016 Çarşamba, 17:05
Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Gencer'den Ekici'ye ziyaret

Benzer Konular

Beypazarı'na turist ilgilisi
Beypazarı'na turist ilgilisi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Beypazarı Kaymakamı Seyitoğlu'na ziyaret
Beypazarı Kaymakamı Seyitoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) – Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici’yi ziyarette etti.

Gencer, ziyaretinde yaptığı konuşmada, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün her zaman destekçileri olacağını bildirdi.

Yıllardır ekimi yapılan ve ilçeyle özdeşleşen havuca tescilli coğrafi işaret alınması yönündeki girişimlerin kendilerini memnun ettiğini anlatan Gencer, “Bu işin takipçisi olacağız ve bu yolda sizleri yalnız bırakmayacağız. Türkiye havuç üretiminde önemli bir nokta olan ve Türkiye havuç üretiminin yüzde 45’inin üretildiği Beypazarı’nda havuca coğrafi patent çoktan alınmış olmalıydı.” diye konuştu.

Ekici de Gencer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BEYPAZARI

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet