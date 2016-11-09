ANKARA (AA) – Beypazarı Devlet Hastanesi, Başhekimi Kudret Çelik, hastanelerinde 10 ayda 315 bin poliklinik hizmetinin veri̇ldi̇ği̇ni̇ söyledi̇.

Çelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı bölgesinin sürekli geliştiğini, iş yeri ve maden sahalarının genişlediğini, buna bağlı olarak da ciddi yaralanma ve kazaların meydana geldiğini bildirdi.

Hastanelerinin konumu, modern donanımı ve 100 dolayında yatak kapasitesiyle Beypazarı’nın yanı sıra Nallıhan, Güdül, Kıbrıscık, Seben, Mihalıççık gibi ilçelerden gelen hastalara, bölge hastanesi gibi sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Çelik, “Bu yılın 10 ayında 315 bin poliklinik hizmeti verdik.” dedi.

Beypazarı Devlet Hastanesinde 3’ü uzman olmak üzere 35 hekimle sağlık hizmeti verdiklerini, bazı branşlarda da Ankara’dan görevlendirmeler yapıldığını kaydeden Çelik, şu bilgileri paylaştı:

“Hastanemiz sağlık kurulu raporu veriyor. Ultrason ve MR’ın hastanemizde çekimine başlanmasının akabinde bölgemizdeki hastalarımız büyükşehirlere gitmekten kurtuldu. Yoğun bakım ünitesinde iyileştirme çalışması içindeyiz ve yoğun bakım ünitesini bir üst basamağa çıkarmaya çalışıyoruz.”