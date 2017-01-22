Beypazarı EMITT'te tanıtılacak

ANKARA (AA) – Beypazarı, İstanbul’da bu yıl 21’inci düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtılacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kaymakam Kadir Ekinci’nin de katılımıyla Halk Evi’nde düzenlediği basın toplantısında, 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek EMITT 2017’ye katılacaklarını bildirdi.

Fuarda çok yönlü katılımla Beypazarı’nı en iyi şekilde tanıtılmasının amaçladıklarını belirten Kaplan, ayrıca fuar kapsamında düzenlenecek panelde katılarak “Beypazarı’nda restorasyon ve tarihi dokunun korunması” konulu sunum yapacağını kaydetti.

Kaymakam Ekinci de Beypazarı’nın çok yönlü tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve tarihi ipek yolunun öne çıkarılması gerektiğini dile getirerek, turizm noktasında, çevre ilçeleriyle entegre edilerek hareket edilmesinin doğru olacağını söyledi.