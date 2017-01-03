Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Acar'dan muhtarlara ziyaret

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar, Beypazarı Muhtarlar Derneğini ziyarette etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Acar, ziyarette muhtarların ve mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Jandarma bölgesindeki mahallelerle ilgili yaşanan olaylarla jandarmanın bilgilendirilmesini isteyen Acar, halen bazı mahallelerde kamera sisteminin bulunmadığını ve bu konuda ilgili makamlarla yazışmaların sürdüğünü belirtti.

Arcaklıoğlu da Acar’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyarette yaşadıkları sorunları Acar’a ilettiklerini söyledi.