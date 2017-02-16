Beypazarı Kaymakamı Ekinci'ye ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret ederek, “Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler” Projesi hakkında bilgi verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan 3 kişilik heyet, Beypazarı Kaymakamlığının da ortağı olduğu projeyle ilgili Ekinci’yi bilgilendirdi.

Ekinci, projenin kendisi ilçeye atanmadan önce hazırlandığını belirterek, bundan sonra yapılacak projelerle de ilçede gerçek anlamda farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.