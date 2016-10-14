Beypazarı Kaymakamı Seyitoğlu, okul müdürleriyle buluştu

ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçedeki okulların müdürleriyle bir araya geldi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Kaymakam Seyitoğlu okul müdürleriyle eğitim öğretim döneminin değerlendirmesini yaptı.

Tüm okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, eğitim öğretimle ilgili genel bir değerlendirmede bulunulurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, eğitimi çok önemsediklerini, tüm okulları ziyaret ederek, okul müdürlerinden okullarıyla ilgili bilgi aldığını, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da, değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Ayrıca toplantıda, “Ders kitapları” ve “Öğretim materyalleri” ve “Öğretim programlarının geliştirilmesi, incelenmesi ve değerlendirme süreci” konuları ele alındı.

Ayrıca okulların ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sene içerisinde yapacağı sosyal faaliyetler ve Suriyeli öğrencilerin eğitim durumları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Seyitoğlu, “Eğitim öğretimde, çocukların eğitimi için gereken hassasiyet ve titizlik gösterilecektir. Bunun için, Kaymakamlıkta üzerine düşeni yapacaktır.” dedi.

Yaz döneminde Altay ve Rüstempaşa İlkokullarında, Suriyeli mülteci ailelerin çocuklarına yönelik, Türkçe öğrenmeleri konusunda kurslar açıldığını dile getiren Seyitoğlu, şöyle devam etti:

“Şimdi de bu kurslara katılan çocuklar bazı okullarda eğitim öğretime başladı. Yaş ve seviye durumlarına göre de sınıf atlatılarak eğitimler verilmeye çalışılıyor. Toplantının düzenlendiği okulda okul müdürleriyle toplantı düzenlerken, toplantıyı burada düzenlememizde önemli bir sebep bulunuyor ve okul müdürü Nuri Caner’den sevindirici bir haber aldım bu nedenle toplantıyı burada düzenledik. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Okulun laboratuvarda çamaşır suyu, sıvı el sabunu, el yıkama köpüğü, camsil, tuvalet temizleyici ve genel temizlik üretiminde kullanılmak üzere deterjan üretmişlerdir. Üretilen bu ürünler tamamen Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle okul müdürü başta olmak üzere, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”