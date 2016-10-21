Beypazarı Kaymakamı Seyitoğlu:

ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “İpek Yolu’nu mutlaka canlandırmalıyız.” dedi.

Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nın turizmine ivme katacak olan, ipek yolunu mutlaka canlandırılması gerektiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu’nun kullanıldığı devirlerde Beypazarı ilçesinde büyük bir pazarın kurulduğunu hatırlatan Seyitoğlu, “O dönemlerde bile Beypazarı, kurulan pazarıyla ilgi çekiyormuş. Binlerce medeniyetin ayak izlerinin bulunduğu, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri tam anlamıyla tarihi ilçelerimizdir.” dedi.

Seyitoğlu, yabancı turistlerin özellikle İpek Yolu’nu çok merak ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Beypazarı başkent Ankara’nın en eski yerleşim birimlerinden olan bir ilçesidir. Tam anlamıyla İpek Yolu’nun üzerindedir. Bu nedenle, yabancı turistlerin ilgisini çeken İpek Yolu’nu, bu yol üzerinde bulunan ilçe yöneticileri olarak el birliğiyle harekete geçirerek, bu güzelliği canlandırmalıyız. Bu sayede, başta Beypazarı olmak üzere, İpek Yolu üzerinde bulunan ilçelerin tamamı, yabancı turistlerin ilgi odağı olacaktır. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği üzere, Beypazarı’nın güzelliklerini de bu sayede, daha fazla turistin görmesine imkan sağlanmış olacak.”