Beypazarı Kent Konseyi'nin yeni başkanı Pekmezcioğlu
ANKARA (AA) – Beypazarı Kent Konseyi’nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Ali Pekmezcioğlu seçildi.
Kent Konseyi’nde eski başkan Erdal Bozkurt’un FETÖ’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmasının ardından olağanüstü genel kurul yapıldı.
Halk Evi’nde yapılan kongreye Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Hız, MHP İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu da katıldı.
Kongrede tek liste ile gidilen seçimde Ali Pekmezcioğlu, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.
Beypazar’nın il olması yönünde çalışmalarda bulunacağını anlatan Pekmezcioğlu, “Nüfusumuzun 50 bini geçmesiyle birlikte yeni haklar kazanması konusunda çalışma yapacağız.” dedi.