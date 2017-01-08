Beypazarı Kızak Şenliği'nde şehitler unutulmadı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde düzenlenen kızak şenliği öncesi 15 Temmuz Şehitlerine Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Beypazarı Belediyesince düzenlenen Beypazarı Kızak Şenliği, Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisinde gerçekleştirildi.

Şenlik öncesi 15 Temmuz şehitlerini anmak için Karaşar Mahallesi’nden şenliğin yapılacağı Kirazyanı mevkisine kadar yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile yürüdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, yürüyüş sonrası şenlik alanında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da hain bir darbe girişiminin yapıldığını belirterek, bu darbe teşebbüsünü unutturmamak ve gelecek nesillere göstermek amacıyla tertiplenen bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

15 Temmuz’un unutulmaması, gelecek kuşaklara mutlaka anlatılması gereken bir destan olduğunu vurgulayan Ceylan, “Bu destanda halkımızın gösterdiği o yiğit mücadele son derece önemliydi. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz gecesi asil davranışları tarihe geçmiştir ve hiçbir zaman da unutturulmayacak.” dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte daha sonra belediye ekiplerince dağıtılan kızaklarla katılımcılar karda kaydı. Etkinlikte belediye tarafından konuklara ekmek arası yiyecek ve çay ikramı yapıldı.

Yürüyüş ve şenliğe, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları, Uğur Bağlarlı, Ali Işık da katıldı.