Beypazarı nüfusunu 50 bin 1 yapma girişimi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığının başlattığı çalışmayla ilçe nüfusunu 50 bin 1’e çıkarma çalışmaları sürüyor.

İlçe nüfusunun 47 bin 300’den 50 bin 1’e çıkarılması çalışmaları kapsamında Beypazarı ve köy dernek başkanlarının katılımıyla Mamak Akdere Karaşarlılar Denek merkezinde toplantı düzenlendi.

Merkezleri Ankara’da olan Beypazarı adını taşıyan 13 dernek başkanının katılımının gerçekleştiği toplantıda konuşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, nüfusun 50 bin 1 olması halinde ilçenin pek çok kazanımı olacağını belirterek, bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ilçe nüfusunu artırmak üzere çaba gösteren kent konseyinin çalışmasını takdirle karşıladığını ifade etti.