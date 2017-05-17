Beypazarı Okullararası Futbol Turnuvası kupaları dağıtıldı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullararası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 11 takımın katıldığı turnuva sonrasında, müsabakalar yapılan maçlarla son buldu.

Şehir stadında düzenlenen kupa törenine Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Baha Tekin, takımlar ve okul idarecileri katıldı.

Müsabakalar sonrasında yıldız erkeklerde Gazi Gündüzalp Ortaokulu birinci, Namık Kemal Ortaokulu ikinci, İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğü kazandı.

Küçük erkeklerde ise Beypazarı Ortaokulu birinciliği elde ederken, onu Gazi Gündüzalp Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulu takip etti.

Takımların kupaları ilçe protokolü tarafından takımlara takdim edildi.