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05 Ekim 2016 Çarşamba

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Beypazarı SYDV kömür dağıtımına başladı

05 Ekim 2016 Çarşamba, 17:10
Beypazarı SYDV kömür dağıtımına başladı

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ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik kömür dağıtımlarının başladığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, ilçede ikamet eden alım gücü bulunmayan ve yoksullara yönelik kışlık kömür yardımları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, vakıf aracılığıyla ilçe genelinde 2 bin ton kömür yardımında bulunulacağını kaydetti.

Kişi başına 1,5 ton kömür yardımının bulunulduğunu ifade eden Kaymakam Seyitoğlu, kömür yardımlarına öncelikli olarak şehit yakınları ve ailelerinden başlandığını, kömür yardımlarında şehit ailelerinin mağdur edilmediğini bildirdi.

Ankara BEYPAZARI

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