Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde bir süre önce kuruluşunu tamamlayan "Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği" ziyaretlere başladı.
Derneğin kurucu başkanı İhsan Okyay başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret etti.
Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dernekle işbirliği içinde çalışacağız. Elbirliği içinde ilçemizin kültürü, tarihi, turizmi ve diğer konularında istişarelerde bulunarak, güzel ve kalıcı şeylerin oryaya çıkmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.
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