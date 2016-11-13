Beypazarı turizmi ve tarımı çeşitlenecek

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı’nda turizmi ve tarımı çeşitlendirmek üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye gelen turistlerin ilçede birkaç gün konaklamasını sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda Köst Mahallesi eski yolu üzerinde 10 bin dönümlük bir alana tabiat parkı yapmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

“Beypazarı’nda turizmi ve tarımı çeşitlendirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz sürüyor. Piknik alanları, konaklama alanları ile burada kır düğünlerinin yapılmasına imkan sağlanacak. İnözü Vadisi’nde yüksek bir bölgeye seyir terası yapma çalışmaları devam ediyor. Seyir terasının ilçe turizmine renk katacağını düşünüyoruz. Beypazarı Türkiye havuç üretiminin tek başına yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Öte yandan sebze çeşitlerinin tamamı ilçe topraklarında yetiştirilmektedir. Seralarla farklı zaman dilimlerinde sebzelerin yetiştirilmesi için çok yönlü çalışmalarımız sürüyor.”