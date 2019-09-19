Beypazarı ve Kızılcahamam'da Gaziler Günü kutlaması

ANKARA (AA) – 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinde törenler düzenlendi.

Beypazarı'nda Atatürk Parkında anıta çelenk sunumuyla başlayan programa Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Muharip Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya ile diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şu ifadelere yer verdi:

''Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesinin ardından gazilik unvanı verilmesiyle ortaya çıkmıştır. Gaziler günü, canlarını bu aziz vatana adayan tüm gazilere kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya hazırız. İç ve dış düşmanlarımız bu hususu asla unutmasınlar. Bizim için vatan adına şehit ve gazi olmaktan daha onurlu bir şey olamaz.''

Belediye başkanı Tuncer Kaplan, Halk evinde gazilere kahvaltı verdi.

Kızılcahamam'da da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve diğer ilgililer Atatürk anıtına çelenk sundu.