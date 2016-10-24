Beypazarı yaylalarına ziyaretçi ilgisi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Başkentin en fazla ormanlık araziye sahip ilçesi Karaşar’da bulunan Eğriova ve Çukurören yaylaları, göleti ve bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Doğa yürüyüşleri, balık avı ve sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yaylalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan eski Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar, orman işletmesine ait iki misafirhane ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait bir kır gazinosunun bulunduğu yaylalarda doğayla dost turizm yatırımlarının gelişmesi gerektiğini belirtti.