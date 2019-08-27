Beypazarı Ziraat Odasından fuar gezisi

ANKARA (AA)- Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 4-8 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Tarım Fuarına, gezi düzenleneceklerini bildirdi.

Fuar gezisine katılacak çiftçilerin Ziraat Odası Başkanlığına isimlerini yazdırmaları gerektiğini belirten Ateş, "Beypazarı çiftçisi, tarımda yenilikleri seviyor. Yeni gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda tarım aletleri ve makine donanımını yerinde görmek ve bilgilenmek amaçlı çiftçilerimiz için fuar gezisi düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateş, oda olarak çiftçilerin bilgilenmesi yönünde birçok yere gezi düzenlediklerini, bu gezilerin çiftçiler için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.