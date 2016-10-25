ANKARA (AA) – Beypazarı’da, “AA Objektifinden FETÖ’nün Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Beypazarı Ortaokulu salonunda ve koridorlarında sergilenen “AA Objektifinden FETÖ’nün Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi” öğrencilerin oldukça dikkatini çekti.

Sergiyi gezen Beypazarı Kaymakam Suat Seyyitoğlu, tüm okullarda, okulların açıldığı günden itibaren 115 Temmuz şehitlerini andıklarını ve anmaya da devam ettiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 Eğitim öğretim yılının başlamasının akabinde, tüm okullarda 15 Temmuz şehitlerini ve 15 Temmuz’u anmaya çalıştıklarını belirtti.

Bilgiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediye ve Anadolu Ajansı işbirliği ile ilçemizde sergilenen bu fotoğrafları, diğer okullarda da sergileyerek, öğrencilerin görmesine ve 15 Temmuz gecesi yaşananları, böylece göstermeye çalışıyoruz. Sergi burada hafta sonuna kadar açık kalacak. Ardından diğer bir okula götürülerek sergilenecek.”