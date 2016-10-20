Beypazarı'da çiftçiye tohum desteği

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dolu ve selden zarar gören çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından hasar tespiti yapılan Akçakavak Mahallesi’ndeki 347 üreticiye arpa, buğday, fiğ ve yonca tohumu dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçede 19 bin 500 dekarlık bir alanda hasar tespitinin yapıldığını, devletin tüm kurumlarının mağduriyetleri gidermek için çalıştığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Nacak ise, mahallelerinde geçen aylarda etkili olan dolu ve sel nedeniyle arazileri ağır hasar gören çiftçilerin tohum desteğiyle rahat bir nefes aldığını kaydetti.