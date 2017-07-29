Beypazarı'da hacı adayları uğurlandı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, yapılan duanın ardından uğurlandı.

Beypazarı İlçe Müftülüğü, haca gidecek olan 61 hacı adayı için Fatih Camisi’nde uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese, 61 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Özel seyahat acenteleriyle haca gidecek olan hacı adaylarının 31 Temmuz’dan itibaren kutsal topraklara gideceklerini belirten Pese, “Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle gidecek olan ilk kafile ve ikinci kafile 30 Ağustos’ta kutsal topraklara hareket edecek.” dedi.