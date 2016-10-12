Beypazarı'da hibe kredi destekleri toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı’da hibe kredi desteklerine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Beypazarı’nın aynı zamanda tarımla ve yetiştirdiği sebze çeşitleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Hibe destekli yatırımlarından Beypazarı’nın faydalanmasının önemine değinen Kaymakam Seyitoğlu, “Dileğimiz ve temennimiz Beypazarı çiftçisinin yapacakları çalışmalar dolayısıyla hibe ve destek kredilerinden faydalanması oldukça önemli.” dedi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise, ilçe tarımına katkı sağlamak üzere çalışmalarda bulunduklarını, ilçe sınırlarında baraj ve gölet yapımlarının sürdüğünü ve bu anlamda binlerce dönüm alanın sulu tarıma kavuşacağını aktardı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici de, toplantının amacının çiftçilere hibe kredi destelerinin anlatılması ve başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, çiftçilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.