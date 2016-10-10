Beypazarı'da imalathane ve lokantalara denetim

ANKARA (AA) – Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı işyerleri ile imalathanelere denetim yaptı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici’nin de katıldığı denetimde ekipler, ilçedeki imalathane ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Denetimlerde gıda mühendisleri, kullanılan maddelerin üretim tarihleri, gıdaların pişirilmesinde kullanılan malzemeler ve hijyen şartlarına dikkat etti.

Denetimlerde, bazı işletme ve işletme sahipleri uyarıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, işyeri yetkililerini, uyulması gereken kurallar konusunda da bilgilendirdi.

Denetimlerin aralıksız sürdüreceği kaydedildi.