Ana Sayfa   >   Genel   >   Beypazarı'da MEBBİS toplantısı

Beypazarı'da MEBBİS toplantısı

08 Kasım 2016 Salı, 17:30
Beypazarı'da MEBBİS toplantısı

Benzer Konular

Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret
Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret
Kızılcahamam'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Kardeşliği" toplantısı
Kızılcahamam'da “Mesleki ve Teknik Eğitim Kardeşliği” toplantısı
Çubuk'ta çiftçilere tohum desteği
Çubuk'ta çiftçilere tohum desteği

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, okul müdürlerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, İş Güvenliği Uzmanı Oğuzhan Koyuncu tarafından okul müdürleri ve müdür yardımcılarına MEBBİS’e nasıl girileceği konusunda bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgiç, MEBSİS’e bilgilerin düzenli girilmesinin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Ankara BEYPAZARI MEBSİS toplantı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet