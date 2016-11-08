Beypazarı'da MEBBİS toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, okul müdürlerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, İş Güvenliği Uzmanı Oğuzhan Koyuncu tarafından okul müdürleri ve müdür yardımcılarına MEBBİS’e nasıl girileceği konusunda bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgiç, MEBSİS’e bilgilerin düzenli girilmesinin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.