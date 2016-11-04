Beypazarı'da Suriyeliler'e yardım

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede yaşayan Suriyeli ailelere temizlik maddesi dağıttı.

Beypazarı’na bağlı Rüstepaşa, Beytepe ve Zafer mahallelerinde ikamet eden Suriyeli ailelere, Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) işbirliğinde çeşitli temizlik ürünleri dağıtıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, temizlik imandan gelen felsefesiyle, ruh temizliğinin yanında beden temizliği ve çevre temizliğinin de önemli olduğunu, Suriye’li mültecilere temizlik ürünleri dağıtıldığını söyledi.

Başkan Kaplan, Suriyeli mülteci ailelerine şu kış gününde üşümemeleri için gereken yardımda bulunduklarını vurgulayarak, hatta ev eşyası ve yatak gibi çok eşyayı da kendilerine ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.