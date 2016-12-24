Beypazarı'na kışa dayanıklı çiçekler dikildi

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi, ilçedeki park ve refüjlere kış mevsimine dayanıklı çiçekler dikti.

Belediye ekipleri, kendi seralarında yetiştirdiği soğuğa dayanıklı çiçek türlerini dikerek, orta refüjler ile parkları güzelleştirmeye devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Bağlarlı, bu kapsamda yazlık çiçeklerin yerini kışlık çiçeklerin aldığını söyledi.

İlçede önemli alanlar ile Hanlar Önü Meydanı, şehir içindeki orta refüjler, kaldırım kenarları ile cadde üzerinde bulunan beton saksılardaki çiçeklerin, mevsimlik çiçeklerle değiştirildiğini anlatan Bağlarlı, “Kış aylarında bile beklenenin üzerinde yerli turist alan Beypazarı’nı gezmeye gelenlerin oldukça güzel bir ilçe ile karşılaşmalarının önemli olduğunu biliyoruz. Buna göre de çalışmalarda bulunuyoruz.” dedi.