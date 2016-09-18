Beypazarı'na tatilci ilgisi

ANKARA (AA) – Tarihi konakları, hanları ve doğal güzelliğiyle bilinen Beypazarı, Kurban Bayramı’nda tatilcinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Beypazarı Turizmini Geliştirme ve Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Harun Demir, ilçenin güzelliklerinin kamuoyuna yansıtılması yönündeki çabalarının meyvelerini bu bayram tatilinde de topladıklarını belirtti.

Kurban Bayramı tatili süresince ilçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

“Hizmetimizi, kalitemizi ve yemeklerimizin lezzetini koruduğumuz sürece Beypazarı, ilgi çekmeye devam edecek. Kurban Bayramı tatilinde bereketli bir sezon geçirdik. Adeta sokaklarda adım atacak yer yoktu. Pansiyonlar ve oteller tamamen dolmuştu. İlçemize gelen insanlara güler yüzlü ve samimi davranıyoruz. Konaklarımızda yöresel yemeklerimizi ikram ederken, sunumlarda gereken özeni göstererek turistlerin gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Aldığımız neticeler bu konuda başarılı olduğumuzu gösteriyor.”