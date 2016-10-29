Beypazarı'na turist ilgilisi

ANKARA (AA) – Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, her geçen gün ziyareti sayınını artırıyor.

Tarihi konakları ve yöresel yemekleriyle ilgi çeken Beypazarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Son iki gün içinde yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda kişinin geldiği ilçede, hareketlilik yaşandı.

Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Bağlarlı, yaptığı açıklamada, ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bağlarlı, Beypazarı’nın güzellikleri ile konaklarını, tarihi mekanlarını ve yemeklerini halkın çok beğendiğini aktararak, “Yılın sonuna doğru geldiğimiz bu aylarda geriye doğru bakıldığında turist sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bunun yanında yabancı turistin de artık Beypazarı ilçesini gezi rotalarına eklediğini biliyoruz.” dedi.