Beypazarı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde oluşturulan fidanlığa, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

İlçeye bağlı Kapullu Mahallesi Özlem Çayırlık mevkisindeki yaklaşık 5 dönümlük alanda, Beypazarı Belediyesi, Kapulu Mahalle Muhtarlığı ve Kapullu Mahallesi Derneğince fidan dikimi gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, fidan dikim töreninde yaptığı açıklamada, mahalle muhtarlığı ve mahalle derneğinin ortak girişimleri sonucu “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturulduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesini ve o ihanet çetesinin yaptıklarını asla unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.

Fidanlığın bakımı ve sulanması noktasında muhtarlığa destek sağlayacaklarını ifade eden Kaplan, “Umarım gelecek yıllarda dibinde ve gölgesinde oturabileceğiz güzel bir fidanlık olur.” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Ali Özcan da 400 dolayında fidanın toprakla buluştuğu alanı 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” olarak adlandırdıklarını dile getirerek, “Gelecek yıllarda da buraya fidan dikimlerine devam edeceğiz. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’ın da katılımıyla 400 fidan diktik. Böylece 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız.” dedi.