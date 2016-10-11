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Beypazarı'nda 750 öğrenciye sıcak yemek veriliyor

11 Ekim 2016 Salı, 17:30
Beypazarı'nda 750 öğrenciye sıcak yemek veriliyor

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı aracılığıyla 750 öğrenciye sıcak yemek dağıtılıyor.

Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, yemeğin pişirildiği mutfakta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç ile incelemelerde bulundu.

Seyitoğlu, mutfağı çok temiz ve hijyenik bulduğunu söyledi.

Mutfakta yemek pişirilen kaplara da bakan Kaymakam Seyitoğlu, şöyle konuştu:

“İlçe genelinde çeşitli okullara taşıma kapsamında olan 750 öğrenciye yemek veriyoruz. Burada pişirilen yemekler okullara dağıtılıyor ve öğlen okullarında öğretmenleri gözetiminde yemeklerini tüketiyorlar. Yaptığımız ihaleyi Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. Okulların açıldığı günden itibaren burada pişirilen yemekler okullara gönderiliyor. Buraya geldik ve mutfak şartlarını inceledik. Bir gün de yemeğin verildiği okullara ziyarette bulunarak öğrencilerle yemeklerden yiyeceğiz ve böylece kalite kontrolünde bulunacağız.”

BEYPAZARI öğrenci yemek

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