Beypazarı'nda “AA objektifinden FETÖ'nün darbe girişimi” fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA (AA) – Beypazarı Anadolu Lisesi tarafından AA foto muhabirlerinin objektifinden FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan “AA objektifinden FETÖ’nün darbe girişimi” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Beypazarı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Tanrıseven, müdür yardımcıları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, “Anadolu Ajansı (AA) ve Belediye işbirliği ile düzenlenen AA objektifinden FETÖ’nün darbe girişimi fotoğraf sergisi, bugüne kadar 8 okulda açılarak öğrencilerin ve velilerin görmesine imkan sağlandı.” dedi.

Bilgiç, bundan sonrada diğer okulların salonlarında fotoğraflar sergilenmeye devam edileceğini söyledi.

Sergiyi gezen öğrencilerden Kübra Yılmaz, AA muhabirine, fotoğraflarda, darbe girişimi sırasında milletin birbirine sımsıkı sarıldığını ve çok fazla Türk bayrağı gördüğünü söyledi.

Darbe girişimi gecesi ilçede olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Darbe girişimini daha önceden yaşamış insanlar biraz daha tedirgin oldu. Biz ise sadece kitaplardan okuyarak biliyoruz, o anı bilmiyoruz. Bunun tedirginliği ve korkusu vardı insanların üzerinde. Ne olduğunu anlayamamanın yanında bir yandan da korkuyorduk. Kötü şeyler hissettik. Ülkemizi bölecek herhangi bir unsuru elbette onaylamıyorum. Sadece onların değil milletin bütünlüğünü bozacak herkesin karşısındayız. Allah bize böyle bir durumu tekrar yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın milleti sokağa çağırmasının akabinde ailecek biz de sokağa indik.”