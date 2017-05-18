Beypazarı'nda aile eğitim semineri sürüyor

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanlığı Sosyal İşler Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı kapsamında seminer verildi.

Halkevinde gerçekleşen seminerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Çocuk Gelişim Uzmanı Selda Koçtoklu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Umut Yaşar Göç konuşmacı olarak katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, ülkemiz genelinde her alanda toplumsal eğitim ve aile eğitimi hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Sohbet şeklinde geçen seminer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği hizmetler hakkında bilgilerin verilmesi ve soru-cevap bölümü ile seminer sona erdi.