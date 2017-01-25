Beypazarı'nda arı kovanı dağıtımı için kura çekildi

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara balının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Beypazarı’nda arı kovanları dağıtımı için kura çekildi.

Halk Evi’nde düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal Alan Kalkınma Daire Başkanlığı ve Beypazarı Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilen törende, arı kovanı dağıtılacak 76 kişi belirlendi.

Kura çekimi öncesinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Işık, belediye olarak daha önce de arı kovanı dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Işık, bu seferde Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal alan Kalkınma Daire Başkanlığının destekleriyle yüzde 25 çiftçi ve yüzde 75’de devlet destekli 76 kişiye 5’er adet olmak üzere 380 arı kovanı dağıtacaklarını, başvurunun çok olmasıyla, bunu kura ile belirleyeceklerini belirtti.

İlk kurayı çeken Işık, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kura çekimi sonrasında, arı kovanı verilecek 76 kişi belirlenirken, kişi başına 5 kovan arı olmak üzere her kovanda 6 arılı çıta ile 4 boş çıtalı arı kovanlarının vatandaşlara, nisan ayı içinde teslim edileceği belirtildi.