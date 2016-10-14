Beypazarı'nda aşure dağıtımı

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışı cami ve mescit önlerinde, 12 bin kişiye aşure dağıttı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, aşurelerin belediye taş mektep mutfağında yapıldığını söyledi.

Muharrem ayı içinde tarihte birçok önemli olayın gerçekleştiğini anımsatan Kaplan, Hazreti Nuh’un gemisinin tufandan kurtulup Ağrı Dağı’na oturması, Hazreti Musa’nın Firavun’un azabından kurtulması, Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi gibi olayların muharrem ayında meydana geldiğini belirtti.

Kaplan, “Aşure günü birlik, beraberlik ve dayanışmanın hatırlandığı, acıların paylaşıldığı gündür. Bizler de bu geleneği yaşatıyoruz. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ülkemizi de terör belasından arındırsın.” dedi.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından hazırlanan aşureler dağıtıldı.

Belediye Sosyal İşler Müdürü İsmail Kayabaşı da belediye olarak pişirilip hazırlanan aşurelerden, eski Uruş, Karaşar ve Kırbaşı beldelerindeki camiler ile çok sayıda mahalle camisine de gönderdiklerini kaydetti.