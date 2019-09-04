Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılara desteklemeler anlatıldı

ANKARA (AA)- Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılar, kırsal kalkınma be ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ticaret Odası Salonunda düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi bilgilendirme toplantısında, yatırımcılar ve çiftçilere, ekonomik yatırımlar, nelere ne kadar destek sağladığı ve başvurunun ne zaman sona ereceği konusunda sorular sorarak bilgileler verildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, toplantının gayet verimli bir toplantı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda çiftçi ve yatırımcı katıldı.