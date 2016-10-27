Beypazarı'nda Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamlığınca Erasmus Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim çalışmaları kapsamında, okul müdürleri, İngilizce öğretmenleri Erasmus Projeleri konusunda bilgilendirildi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, kaymakamlık olarak proje ekibi kurduklarını ve bunun başında da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Yavuz Ekici’nin getirildiğini söyledi.

Hazırlanacak projeler ile bu kredilere başvuruda bulunup, proje bazında hazırlanan çalışmayı hayata geçirebileceğini ifade eden Seyitoğlu, “Kaymakam olarak her okulun proje hazırlamasından yanayım. Hazırlayın projelerini, yapalım başvuruları.” dedi.

Erasmus Projeleri konusunda bilgi veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, okulların birçok fondan yararlanabileceklerini söyledi.

Ekici, Erasmus kapsamında hazırlanan projelerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Ankara Kalkınma Ajansı ve İngiltere Büyükelçiliğinden kredi desteği sağlandığını aktardı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve İngilizce öğretmenleri katıldı.